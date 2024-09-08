Зеленский рассказал, как Украина будет сбивать баллистические ракеты
19:15 795
Украина получит систему ПВО SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони.
«Мы работаем с Джорджей (Мелони) над поставками SAMP/T в Украину. Это важный и позитивный шаг, и мы делаем всё возможное, чтобы ускорить этот процесс», - отметил украинский лидер после встречи с премьер-министром Италии.
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