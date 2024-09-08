Стало известно о связях нового главы МИД Украины в Турции

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига наладил глубокие контакты в государствах НАТО во время работы в Анкаре и Варшаве. На новой должности он уже провел свой первый телефонный звонок на свободном польском языке.

Как пишет Bloomberg, важнейшей квалификацией главного украинского дипломата может быть близость к центру силы Украины во время войны. Андрей Сибига, который сменил Дмитрия Кулебу, работал в Офисе президента под руководством Андрея Ермака в течение первых двух лет полномасштабного вторжения России.

В то время как Кулеба был знакомым лицом в европейских столицах и поддерживал амбиции Украины присоединиться к НАТО и ЕС, Ермак взял на себя большую часть дипломатической тяжелой работы. Наиболее доверенный помощник Зеленского наблюдал за переговорами по гарантиям безопасности, поддерживал ключевые отношения с Вашингтоном и выступал на так называемом Глобальном Юге.

Растущая концентрация власти в президентском офисе под руководством Ермака вызвала беспокойство среди некоторых союзников, которые критиковали недостаток прозрачности, включая резкие кадровые изменения в правительстве. В интервью Зеленский эти жалобы отверг, а Ермак настаивал, что он преимущественно координатор.

И хотя Зеленский сигнализировал о том, что приближается "капитальный ремонт" правительства, изменения на прошлой неделе произошли без объяснений и заставили западных союзников догадываться. Агентство отмечает, что Зеленский повысил тех, кто был ближе всего к его окружению, включая Сибигу.

"Не в стиле этого президента брать других людей на борт. Он считает свои решения лучшими, здесь нет места дискуссиям - поэтому есть определенный консерватизм", - сказал Юрий Якименко, президент аналитического Центра Разумкова в Киеве.

49-летний Сибига доказал свою состоятельность под руководством Ермака. Он работал со своими контактами в Анкаре, чтобы помочь договориться о снятии блокады Черного моря для восстановления важного экспорта зерна. Сибига участвовал в зерновой сделке с самого начала, по словам чиновника, знакомого с переговорами, который говорил на условиях анонимности.