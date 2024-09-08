Рахмон призвал таджикистанцев быть готовыми

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан к «бдительности» из-за угрозы терроризма.

«В последние 4-5 лет ситуация в мире все больше осложняется, с каждым днем продолжаются ускоренное вооружение, «холодная война», угрозы и опасности современного мира, включая терроризм и экстремизм, киберпреступления и другие транснациональные организованные преступления», - заявил Рахмон.

Он призвал соотечественников в стране и за рубежом к бдительности и готовности к защите родины на фоне осложнения обстановки в мире.