Украинцы поразили еще одну российскую базу

После удара украинского дрона вспыхнул пожар на площадке для хранения топлива в приграничном с Украиной районе Белгородской области России. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Российские СМИ отмечают, что это первый случай, когда губернаторы приграничных с Украиной областей открыто признают поражение объекта украинским беспилотником. До этого губернаторы заявляли о якобы «падении обломков сбитых БПЛА».