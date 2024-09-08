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Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны

Умер легендарный Масляков

20:06 3910

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года, сообщается на сайте КВН.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Масляков руководил КВН с 1964 года и вел телепередачу до 2022 года.

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