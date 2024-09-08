МЧС о пожаре в Сабунчи
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на улице А.Мамедалиева в Сабунчинском районе Баку, сообщили в министерстве.
Согласно информации, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.
"Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на участке с деревьями было оперативно ликвидировано, предотвращено распространение огня на прилегающие территории. Близлежащие постройки были защищены от пожара", - отмечается в сообщении.
*** 20:44
На Аэропортовском шоссе возник затор «по вине водителей, которые смотрят на пожар в Сабунчинском районе Баку», сообщил руководитель пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Омар Хыдыров.
По его словам, пожар возник около Сабунчинского медцентра.
«Хотя из-за пожара на дороге каких-либо ограничений нет, некоторые водители автомобилей, двигающихся в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев, замедляют ход и осматривают место пожара, что вызывает дорожный затор», - подчеркнул Хыдыров.