МЧС о пожаре в Сабунчи

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на улице А.Мамедалиева в Сабунчинском районе Баку, сообщили в министерстве.

Согласно информации, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

"Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на участке с деревьями было оперативно ликвидировано, предотвращено распространение огня на прилегающие территории. Близлежащие постройки были защищены от пожара", - отмечается в сообщении.