Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскритиковал Евросоюз за «двойные стандарты по отношению к СМИ».

«В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью идут беспрепятственно, а вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», - заявил он. Челик заметил, что «меры в отношении российских СМИ объясняются свободой слова».

С 18 мая вступил в силу запрет на вещание на территории Евросоюза агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe. В ЕС считают, что эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств.