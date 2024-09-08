Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Несмотря на ужесточение закона Азербайджана «О домашнем насилии», в стране по-прежнему наблюдается высокий уровень убийств и нанесения тяжелых телесных повреждений женщинам и девушкам на почве семейных ссор.
Вот данные медиамониторинга о бытовом насилии за прошлый месяц:
Сабирабадский район, убита Рена Иманова, 1975 года рождения;
Мингячевир, убита Нателла Чырагова, 1979 года рождения;
Село Кялянтарли Бардинского района, убита Садагат Ибрагимова, 1991 года рождения;
Сиазаньский район, убита Шабнам Мустафазаде, 1996 года рождения;
Сумгаит, жестоко убита Джамиля Мирзаджанзаде, 2001 года рождения;
Баку, в результате множественных ножевых ударов убита Джейран Рагимова, 1970 года рождения…
Напомним, что в результате домашнего насилия в Азербайджане ежегодно совершается от 1.300 до 1.500 преступлений.
По классификации ООН домашнее насилие – это преступление, происходящее в частной сфере и быту, как правило, между людьми, связанными родственными или интимными отношениями. Домашнее насилие может включать в себя такие акты физической агрессии, как удары, побои, удушение, поджог, сексуальное насилие, включая изнасилование в браке, психологическое насилие, запугивание или принудительная изоляция, а также экономическое насилие посредством полного контроля над финансовыми ресурсами, лишения доступа к деньгам, запрета на трудоустройство или посещения школы.
Во время обсуждений этой проблемы в Милли Меджлисе в числе факторов, способствующих семейно-бытовому насилию, депутаты отмечали средства массовой информации и телесериалы.
Действительно, практически во всех азербайджанских «мыльных операх» в отношении женщин в семье демонстрируют физическое или психологическое насилие, которое представляется как вполне допустимое действие, являющееся «делом чести».
Вот один из стандартных сценариев отечественных сериалов: отец благополучного семейства начинает подозревать в неблагопристойном поведении жену сына и делится своими сомнения с супругой, та - с дочкой, дочка обсуждает это с братом, то бишь мужем невестки семьи, после чего муж обсуждает с близким другом, как покарать жену за измену. Друг советует жестоко отомстить неверной супруге, поскольку на кону стоит честь семьи, и на всякий случай устраивает буллинг собственной сестре.
Далее ситуация разворачивается в обратную сторону: осатаневший от ревности муж выкладывает подозрения отца в глаза супруге и, естественно, получает от нее пощечину. Тогда он идет к сестре и награждает ее пощечиной за необоснованные подозрения. Затем сестра скандалит с матерью, та отвешивает дочке оплеуху и т.д.
Все это растянуто на десятки серий, в каждой из которых минимум пять пощечин вкупе с бесконечными скандалами, криками и рыданиями. Из чего можно сделать только один вывод: сериалы в азербайджанском телепространстве ориентированы на формирование культуры насилия.
Слово психолога
Как рассказала в беседе с haqqin.az специалист-психолог Парвин Сулейманова, телевидение самым непосредственным образом провоцирует семейно-бытовое насилие.
«Телевидение как мощный медиаресурс оказывает значительное влияние на формирование ценностей, установок и поведения людей, - говорит Сулейманова. - Особенно важно рассмотреть роль ТВ в контексте семейного насилия, где телевизионные образы и содержание могут либо способствовать усилению этого явления, либо наоборот играть профилактическую роль».
По словам психолога, телевидение влияет на рост и распространение семейного насилия тем, что нормализует его. Современные телевизионные шоу, фильмы и сериалы часто содержат сцены насилия, которые могут восприниматься телезрителями как вполне допустимое или даже обычное явление.
«Это особенно актуально для подростков и молодых людей, у которых еще только формируются установки на допустимость агрессивного поведения в отношениях, - отмечает Парвин Сулейманова. - Подобные сериалы и фильмы могут создавать ощущение, что агрессия — это нормальный способ решения семейных конфликтов. Далее идет процесс формирования гендерных стереотипов. Телевидение активно транслирует традиционные гендерные роли, где мужчина часто представлен как «доминирующий», а женщина — как «подчиненная». Такое представление закрепляет идеи о мужском превосходстве и, соответственно, зачастую оправдывает применение силы в отношениях. В результате зрители могут воспринять семейное насилие как социально приемлемое поведение».
«Постоянная демонстрация сцен насилия приводит к повышению уровня тревожности и стресса, - напоминает психолог. – В результате зрители могут начать воспринимать агрессию как признак силы и уверенности, что, в свою очередь, способствует насилию в семейных отношениях. Некоторые телевизионные программы, особенно новостные выпуски с акцентом на криминальные события и катастрофы, могут повысить у зрителей уровень тревожности и стресса. Что, в свою очередь, может повлиять на общее эмоциональное состояние и спровоцировать конфликты в семейных отношениях. Человек, совершающий семейно-бытовое насилие, в большинстве случаев имеет комплекс неполноценности и, чтобы компенсировать его, подражает героям телесериалов и фильмов».
СМИ несут ответственность за насилие в семье
Следующей собеседницей haqqin.az, поделившейся своим мнением о роле СМИ в росте домашнего насилия, стала международный медиаэксперт Гюльбин Айше Карабат, преподаватель кафедры международной журналистики в турецком университете Бахчешехир, автор книг «Добровольные изгнанники из Иерусалима» и «Сирийские войны», долгое время проработавшая репортером телеканалов BBC и Al Jazeera.
«Нет никаких сомнений в том, что средства массовой информации влияют на ситуацию с насилием в отношении женщин, - уверена Гюльбин Айше Карабат. - Через новости, сериалы и различные программы медиа способны провоцировать насилие, преподнося его как вполне нормальное явление. Очень часто СМИ, включая азербайджанские медиа, детально описывая, как именно женщину выманили из дома родственников или из приюта, как ее убили и отделались от трупа, инструктируют таким образом потенциальных убийц и насильников. Согласна, с насилием над женщинами можно столкнуться в любой стране мира. Но почему в некоторых странах таких случаев гораздо больше? Есть две основные причины. Во-первых, сказывается отсутствие медийной грамотности общества. Дело в том, что медиаобразованными должны быть не только журналисты, но и потребители медиаконтента. В целом медийная грамотность — это навыки потребления и создания медиапродуктов, а также критического отношения к получаемым сведениям. Это очень важное качество человека, неслучайно в некоторых европейских странах, в частности в школах Финляндии, преподают такой предмет, как медиаграмотность. В тех же странах, где у населения нет медиаобразования или оно находится на низком уровне, насилие в отношении женщин постоянно растет. Из чего следует, что СМИ несут определенную ответственность за насилие над женщинами и девушками».