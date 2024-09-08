Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие

Несмотря на ужесточение закона Азербайджана «О домашнем насилии», в стране по-прежнему наблюдается высокий уровень убийств и нанесения тяжелых телесных повреждений женщинам и девушкам на почве семейных ссор. Вот данные медиамониторинга о бытовом насилии за прошлый месяц: Сабирабадский район, убита Рена Иманова, 1975 года рождения; Мингячевир, убита Нателла Чырагова, 1979 года рождения; Село Кялянтарли Бардинского района, убита Садагат Ибрагимова, 1991 года рождения; Сиазаньский район, убита Шабнам Мустафазаде, 1996 года рождения; Сумгаит, жестоко убита Джамиля Мирзаджанзаде, 2001 года рождения; Баку, в результате множественных ножевых ударов убита Джейран Рагимова, 1970 года рождения… Напомним, что в результате домашнего насилия в Азербайджане ежегодно совершается от 1.300 до 1.500 преступлений.

По классификации ООН домашнее насилие – это преступление, происходящее в частной сфере и быту, как правило, между людьми, связанными родственными или интимными отношениями. Домашнее насилие может включать в себя такие акты физической агрессии, как удары, побои, удушение, поджог, сексуальное насилие, включая изнасилование в браке, психологическое насилие, запугивание или принудительная изоляция, а также экономическое насилие посредством полного контроля над финансовыми ресурсами, лишения доступа к деньгам, запрета на трудоустройство или посещения школы. Во время обсуждений этой проблемы в Милли Меджлисе в числе факторов, способствующих семейно-бытовому насилию, депутаты отмечали средства массовой информации и телесериалы. Действительно, практически во всех азербайджанских «мыльных операх» в отношении женщин в семье демонстрируют физическое или психологическое насилие, которое представляется как вполне допустимое действие, являющееся «делом чести». Вот один из стандартных сценариев отечественных сериалов: отец благополучного семейства начинает подозревать в неблагопристойном поведении жену сына и делится своими сомнения с супругой, та - с дочкой, дочка обсуждает это с братом, то бишь мужем невестки семьи, после чего муж обсуждает с близким другом, как покарать жену за измену. Друг советует жестоко отомстить неверной супруге, поскольку на кону стоит честь семьи, и на всякий случай устраивает буллинг собственной сестре.

Далее ситуация разворачивается в обратную сторону: осатаневший от ревности муж выкладывает подозрения отца в глаза супруге и, естественно, получает от нее пощечину. Тогда он идет к сестре и награждает ее пощечиной за необоснованные подозрения. Затем сестра скандалит с матерью, та отвешивает дочке оплеуху и т.д. Все это растянуто на десятки серий, в каждой из которых минимум пять пощечин вкупе с бесконечными скандалами, криками и рыданиями. Из чего можно сделать только один вывод: сериалы в азербайджанском телепространстве ориентированы на формирование культуры насилия. Слово психолога Как рассказала в беседе с haqqin.az специалист-психолог Парвин Сулейманова, телевидение самым непосредственным образом провоцирует семейно-бытовое насилие. «Телевидение как мощный медиаресурс оказывает значительное влияние на формирование ценностей, установок и поведения людей, - говорит Сулейманова. - Особенно важно рассмотреть роль ТВ в контексте семейного насилия, где телевизионные образы и содержание могут либо способствовать усилению этого явления, либо наоборот играть профилактическую роль». По словам психолога, телевидение влияет на рост и распространение семейного насилия тем, что нормализует его. Современные телевизионные шоу, фильмы и сериалы часто содержат сцены насилия, которые могут восприниматься телезрителями как вполне допустимое или даже обычное явление.

«Это особенно актуально для подростков и молодых людей, у которых еще только формируются установки на допустимость агрессивного поведения в отношениях, - отмечает Парвин Сулейманова. - Подобные сериалы и фильмы могут создавать ощущение, что агрессия — это нормальный способ решения семейных конфликтов. Далее идет процесс формирования гендерных стереотипов. Телевидение активно транслирует традиционные гендерные роли, где мужчина часто представлен как «доминирующий», а женщина — как «подчиненная». Такое представление закрепляет идеи о мужском превосходстве и, соответственно, зачастую оправдывает применение силы в отношениях. В результате зрители могут воспринять семейное насилие как социально приемлемое поведение». «Постоянная демонстрация сцен насилия приводит к повышению уровня тревожности и стресса, - напоминает психолог. – В результате зрители могут начать воспринимать агрессию как признак силы и уверенности, что, в свою очередь, способствует насилию в семейных отношениях. Некоторые телевизионные программы, особенно новостные выпуски с акцентом на криминальные события и катастрофы, могут повысить у зрителей уровень тревожности и стресса. Что, в свою очередь, может повлиять на общее эмоциональное состояние и спровоцировать конфликты в семейных отношениях. Человек, совершающий семейно-бытовое насилие, в большинстве случаев имеет комплекс неполноценности и, чтобы компенсировать его, подражает героям телесериалов и фильмов».