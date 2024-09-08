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Азербайджанские футболисты выиграли Лигу чемпионов

Отдел спорта
20:54 1543

Азербайджанская мини-футбольная команда «Бирбаша» (BeerBaşa) стала победительницей Лиги чемпионов, которая проходила в Варшаве. Сегодня в финале бакинцы выиграли у чешского «Брно» - 2:1.

На групповой стадии «Бирбаша» сыграла вничью 2:2 с испанской «Малагой», обыграла итальянский клуб «Ливорно» (3:1) и сыграла вничью с тем же «Брно» (1:1).

В 1/8 финала «пивная» команда обыграла другой азербайджанский коллектив - «Азнур» (1:0). В четвертьфинале была пройдена румынская «Нова Вита» (2:0), а в полуфинале в серии пенальти одолели украинский «Андезит». (1:1, 3:2).

В сегодняшнем финале в составе «Бирбаша» отличились Мирмехти Рзаев и Тамкин Халилзаде.

В прошлом году азербайджанская команда «Зиря» стала бронзовым призером Лиги чемпионов.

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