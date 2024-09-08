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Украинцы спрячут энергосети от российских обстрелов

21:07 821

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что власти страны рассматривают вариант переноса энергосетей под землю.

Колесник отметил, что таким образом можно было бы защитить линии электропередачи от повреждений в результате взрывов.

«На сегодняшний день разработано значительное число технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью ее обеспечения», — сказал Колесник.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки.

Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 - 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Во время визита в Италию 8 сентября президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина планирует перенести электросети под землю. Кроме того, там собираются строить оружейные производства.

«Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются», - заявил глава государства.

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