USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0193
Подписаться на уведомления
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
Новость дня
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны

Министр обороны Израиля поклялся убить главу ХАМАС

21:54 980

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время сегодняшнего посещения коридора Нецарим в центральной части сектора Газа поклялся, что Израиль убьет главу политбюро ХАМАС Яхью Синвара и его брата Мухаммада, пишет Times of Israel.

«Мы доберемся до Мухаммеда Синвара, а также Яхьи Синвара. Всем, кто думает иначе, стоит взглянуть на Марвана Иссу и Мухаммада Дейфа: они тоже думали, что у них иммунитет, сегодня их нет с нами, они совершили свою ошибку. Синвар тоже совершит свою ошибку, и мы выполним нашу миссию», - заявил министр обороны Израиля.

Яхья Синвар был назначен главой политбюро ХАМАС после гибели своего предшественника Исмаила Хании в Тегеране. Мухаммад Синвар является старшим командиром военного крыла ХАМАС.

В Иордании празднуют теракт в Израиле
В Иордании празднуют теракт в Израиле видео; обновлено 23:20
23:20 3787
Израиль готовится к вторжению
Израиль готовится к вторжению
22:45 1616
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
20:39 4909
Иран идет на прямое столкновение с Россией из-за Зангезура
Иран идет на прямое столкновение с Россией из-за Зангезура наш комментарий
18:29 6304
На украинскую армию отправляют народные ополчения
На украинскую армию отправляют народные ополчения российская хроника
14:48 6792
Беларусь Украине о дружбе и союзе
Беларусь Украине о дружбе и союзе
22:18 2215
Украинцы спрячут энергосети от российских обстрелов
Украинцы спрячут энергосети от российских обстрелов
21:07 1714
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает наша корреспонденция
13:16 4271
У Эрдогана заступились за Россию
У Эрдогана заступились за Россию
20:33 3506
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
18:32 3772
МЧС о пожаре в Сабунчи
МЧС о пожаре в Сабунчи обновлено 21:33
21:33 3786

ЭТО ВАЖНО

В Иордании празднуют теракт в Израиле
В Иордании празднуют теракт в Израиле видео; обновлено 23:20
23:20 3787
Израиль готовится к вторжению
Израиль готовится к вторжению
22:45 1616
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
20:39 4909
Иран идет на прямое столкновение с Россией из-за Зангезура
Иран идет на прямое столкновение с Россией из-за Зангезура наш комментарий
18:29 6304
На украинскую армию отправляют народные ополчения
На украинскую армию отправляют народные ополчения российская хроника
14:48 6792
Беларусь Украине о дружбе и союзе
Беларусь Украине о дружбе и союзе
22:18 2215
Украинцы спрячут энергосети от российских обстрелов
Украинцы спрячут энергосети от российских обстрелов
21:07 1714
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает
Последнее сражение: Трамп выступает, Харрис наступает наша корреспонденция
13:16 4271
У Эрдогана заступились за Россию
У Эрдогана заступились за Россию
20:33 3506
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
18:32 3772
МЧС о пожаре в Сабунчи
МЧС о пожаре в Сабунчи обновлено 21:33
21:33 3786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться