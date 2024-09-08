Министр обороны Израиля поклялся убить главу ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время сегодняшнего посещения коридора Нецарим в центральной части сектора Газа поклялся, что Израиль убьет главу политбюро ХАМАС Яхью Синвара и его брата Мухаммада, пишет Times of Israel.

«Мы доберемся до Мухаммеда Синвара, а также Яхьи Синвара. Всем, кто думает иначе, стоит взглянуть на Марвана Иссу и Мухаммада Дейфа: они тоже думали, что у них иммунитет, сегодня их нет с нами, они совершили свою ошибку. Синвар тоже совершит свою ошибку, и мы выполним нашу миссию», - заявил министр обороны Израиля.

Яхья Синвар был назначен главой политбюро ХАМАС после гибели своего предшественника Исмаила Хании в Тегеране. Мухаммад Синвар является старшим командиром военного крыла ХАМАС.