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Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны
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Шольц призвал начать дискуссию о завершении войны

Германия ускорит высылку нелегалов

21:58 959

Коалиционное правительство Германии в субботу представило пакет мер по ускорению депортаций и снижению уровня преступности с применением холодного оружия, спустя две недели после смертельной поножовщины в западном городе Золинген, которая вновь вызвала споры об иммиграционной политике страны, пишет dpa international.

«Мы добились своего, - заявила агентству dpa в Берлине министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. - Мы обеспечиваем более эффективную защиту от исламистского террора, ужесточаем депортацию насильственных преступников, вводим запрет на ношение холодного оружия и распознавание лиц преступников».

Министр юстиции Марко Бушман ранее заявил, что трехпартийная коалиция канцлера страны Олафа Шольца согласовала детали пакета мер, направленных на укрепление безопасности после теракта в Золингене, в результате которого три человека погибли от рук 26-летнего сирийца.

По словам Бушмана, законопроект был передан на рассмотрение парламентским группам коалиции, добавив, что он может быть обсужден в полном составе законодательного органа уже на следующей неделе.

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