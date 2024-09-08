Беларусь Украине о дружбе и союзе

«Решение об усилении южного операционного направления абсолютно оправданно. И все последнее время высказывания со стороны и Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали там какие-то группировки, чтобы начать наступление на юге на территорию Украины, могут вызывать только легкую усмешку», - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины - около 14 тыс. военнослужащих, наша группировка у государственной границы - это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», - заявил Вольфович.

Он уточнил, что белорусская группировка в разы меньше украинской на сопредельной территории - около 4,5 тыс. военных.

«Политика Республики Беларусь никогда не была направлена на угрозу кому бы то ни было. И никогда Беларусь не высказывала каких-то упреков, угроз, претензий по отношению к Украине. Мы всегда жили в мире, дружбе.

И находясь там, наши военнослужащие занимаются плановой боевой подготовкой, но не на полигонах, а в районах, на участках местности, отрабатывая тактические приемы, задачи, оборудуя и совершенствуя фортификационные сооружения, наши южные рубежи, не угрожая и не беспокоя никого», - заявил госсекретарь белорусского Совбеза.