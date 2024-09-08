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Израиль готовится к вторжению

22:45 1621

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви во время оценки ситуации на Голанских высотах сделал ряд заявлений, указывающих на эскалацию конфликта с «Хезболлой».

«Израильская армия крайне сосредоточена на боевых действиях с «Хезболлой» и готовится к наступательным действиям на этой территории», - сообщил Халеви. «Я думаю, что количество ударов за прошедший месяц, ликвидированных сил, уничтоженных ракет и инфраструктуры очень высоко», - подчеркнул глава Генштаба.

Эти заявления прозвучали на фоне растущей напряженности на ливано-израильской границе, где происходят регулярные обмены ударами между «Хезболлой» и израильскими силами.

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