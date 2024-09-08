Желающих развестись россиян будут направлять к психологу

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение обязательных консультаций с психологом для семейных пар, решивших развестись. Об этом пишут российские СМИ, ознакомившиеся с документом.

Инициативу подготовил единоросс Игорь Антропенко. Согласно пояснительной записке, посещение психолога станет обязательным в двух случаях: если один из супругов против развода, либо если в семье есть несовершеннолетние дети.

Законопроект также предлагает ввести обязательное назначение срока для примирения разводящимся парам. Сейчас такая практика применяется на усмотрение суда.

В июле Совет Федерации одобрил закон о повышении государственной пошлины за развод с 650 до 5000 рублей. Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

По данным ВЦИОМ, главными причинами разводов среди россиян являются бедность и невозможность содержать семью (33%), отсутствие взаимопонимания (15%), а также измены и ревность (14%).

Социальный психолог Алексей Рощин добавляет, что на отношения в семьях негативно влияет «атмосфера страха и паники», сложившаяся в последние годы. По его словам, женщины хотят ощущать поддержку и защиту от мужей, однако кризисные события и война в Украине показывают, что мужчины тоже бессильны перед внешними обстоятельствами. Это подорвало основу многих браков, вместо того чтобы сплотить супругов.

Россия входит в четверку мировых лидеров по количеству разводов на 1000 человек. Согласно данным Росстата, число расторжений брака в стране растет четвертый год подряд. В прошлом году в РФ было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов. В 2022 и 2021 годах этот показатель составлял 683 тыс. и 644 тыс. пар соответственно. В 2020-м — 564 тыс.

На фоне растущего числа разводов и падения рождаемости до минимума с 2000 года Владимир Путин в январе призвал россиян создавать семьи и заводить больше детей. В феврале российский президент, который сам развелся более 10 лет назад, анонсировал национальный проект «Семья», цель которого сделать многодетность в России нормой. Для этого до 2030 года регионам с низкой рождаемостью будет выделено не менее 75 млрд рублей.

6 сентября Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав ее с Дальнего Востока. По мнению Останиной, в каждой семье должно быть как минимум четверо или пятеро детей. Депутат Жанна Рябцева добавила, что лучше рожать детей «по старинке», избегая таких методов, как заморозка яйцеклеток, и создавать семьи уже в студенческом возрасте. 7 сентября стало известно, что в Пермском крае ввели выплаты за рождение ребенка от участника «специальной военной операции».