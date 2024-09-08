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США проигрывают хуситам

Bloomberg
00:06 626

Йеменские хуситы бросили самый серьезный вызов свободе морей за последние десятилетия и «возможно, победили уставшие Соединенные Штаты», пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Он называет ситуацию с хуситами большим сюрпризом, ужасаясь тому, как «квазигосударственный субъект, о котором большинство американцев никогда не слышали, смог парализовать 15% мирового коммерческого судоходства».

«Кто бы ни стал президентом в 2025 году, ему придется признать тот факт, что Америка проигрывает борьбу за Красное море со всеми пагубными глобальными последствиями, которые могут последовать», - говорится в материале.

По оценке агентства, результаты ударов, которые США совместно с Великобританией предприняли против хуситов в январе 2024 года, оказались «в лучшем случае средними». Кроме того, в течение всего 2024 года группировка оказалась «не столько сдержана, сколько воодушевлена», отмечается в статье.

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