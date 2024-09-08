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Россия у разбитого корыта: нефть есть, а технологий нет

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:07 1067

О стратегической роли нефти и газа в геополитическом позиционировании России написаны сотни томов. Если бы не природные богатства, Российская Федерация вела бы себя на международной арене неизмеримо скромнее. Тем важнее уверенность, что этот механизм накачивания величия через выкачивание недр сохранится на перспективу. Но с этим не все гладко.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме сообщил прессе, что за первое полугодие 2024 года было открыто всего пять новых нефтяных месторождений. Они все расположены в Приволжском федеральном округе, и суммарный запас всего 47 миллионов тонн: столько в России сейчас выкачивают за два месяца.

Настораживающее заявление Александра Козлова

Прошлый год тоже был не особенно удачным. По данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, причем нефтяные либо мелкие, с запасом до 10 миллионов тонн, либо очень мелкие – меньше пяти миллионов тонн. И это преимущественно результат доразведки старых месторождений, а не открытие новых.

С газом получше: в 2023 году на шельфе Каспийского моря на участке, принадлежащем «Лукойлу», найдено нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 136,2 млрд куб. м газа. Но и по газу прирост запасов в 2023 году оказался на 7,2% ниже, чем в 2022 году. Однако из-за потери европейского рынка газа ценность обнаружения новых запасов не та, что прежде.

Времена, когда природа и геологоразведка подкидывали богатые подарки, позади. Самотлорское месторождение на семь миллиардов тонн нефти, Ромашкинское - на три миллиарда, Приобское - на 2,4 миллиарда – это легендарные истории советского периода. Самое крупное месторождение нефти, найденное в последнее время, - Мадычагское на шельфе Баренцева моря в 2022 году, но оно тоже на пару месяцев добычи.

По данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, причем нефтяные либо мелкие, с запасом до 10 миллионов тонн, либо очень мелкие – меньше пяти миллионов тонн

При этом объем финансирования геологоразведочных работ и поисково-разведочного бурения в нефтегазовой сфере не снижается, но без соответствующей отдачи. Традиционные регионы добычи заметно поистощились, а в общем объеме запасов растет доля трудноизвлекаемых. И на результатах разведки, и на перспективах добычи сказывается уход из России ведущих западных нефтесервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford, остановивших инвестиции и поставку оборудования в РФ после начала войны с Украиной.

Специалисты Роснедр прогнозируют дальнейшее сокращение прироста запасов нефти в 2024 году на 7,1% к уровню прошлого года, газа - на 14,5%. Худшие показатели по газу с 2014 года, по нефти – с 2009 года.

В ближайшие годы можно ожидать основной прирост запасов в арктических регионах, но как их извлекать без колоссальных инвестиций и передовых западных технологий?

Завтра недра России не опустеют. Аналитики российской финансовой группы «Финам» прогнозируют, что, если будут сохраняться нынешние объемы добычи, разведанных запасов нефти Росси хватит на сорок лет, газа – на семьдесят. Это только на первый взгляд много. На второй – долгое и счастливое нефтегазовое будущее у страны отсутствует.

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