Россия у разбитого корыта: нефть есть, а технологий нет

О стратегической роли нефти и газа в геополитическом позиционировании России написаны сотни томов. Если бы не природные богатства, Российская Федерация вела бы себя на международной арене неизмеримо скромнее. Тем важнее уверенность, что этот механизм накачивания величия через выкачивание недр сохранится на перспективу. Но с этим не все гладко. Глава Минприроды РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме сообщил прессе, что за первое полугодие 2024 года было открыто всего пять новых нефтяных месторождений. Они все расположены в Приволжском федеральном округе, и суммарный запас всего 47 миллионов тонн: столько в России сейчас выкачивают за два месяца.

Прошлый год тоже был не особенно удачным. По данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, причем нефтяные либо мелкие, с запасом до 10 миллионов тонн, либо очень мелкие – меньше пяти миллионов тонн. И это преимущественно результат доразведки старых месторождений, а не открытие новых. С газом получше: в 2023 году на шельфе Каспийского моря на участке, принадлежащем «Лукойлу», найдено нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 136,2 млрд куб. м газа. Но и по газу прирост запасов в 2023 году оказался на 7,2% ниже, чем в 2022 году. Однако из-за потери европейского рынка газа ценность обнаружения новых запасов не та, что прежде. Времена, когда природа и геологоразведка подкидывали богатые подарки, позади. Самотлорское месторождение на семь миллиардов тонн нефти, Ромашкинское - на три миллиарда, Приобское - на 2,4 миллиарда – это легендарные истории советского периода. Самое крупное месторождение нефти, найденное в последнее время, - Мадычагское на шельфе Баренцева моря в 2022 году, но оно тоже на пару месяцев добычи.