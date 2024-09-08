Украина разрабатывает новую стратегию против России
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Украина разрабатывает новую стратегию противодействия российским дронам, пишет Bild.
План, как сообщает издание, состоит из трех шагов: перехват квадрокоптеров, разведывательных дронов и дронов-камикадзе с помощью небольших БПЛА; разработка дронов, способных отслеживать вражеские беспилотники на высоте до 4 км и на расстоянии до 60 км; разработка «дронов-убийц», которые смогут летать со скоростью до 200 км/ч и преодолевать расстояния до 500 км для перехвата и уничтожения БПЛА типа «шахед».
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