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Немцы считают Шольца слабым. Шольца это не смущает

00:14 261

В Германии рекордное количество граждан считают, что действующий канцлер – лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц – не обладает качествами сильного лидера, свидетельствует опрос ZDF-Politbarometer.

Согласно опросу, 77% респондентов считают, что Шольц является слабым лидером. Противоположного мнения о лидерских качествах канцлера лишь 17% опрошенных немцев, еще шесть процентов не имеют мнения по этому вопросу.

В целом почти две трети респондентов недовольны работой канцлера ФРГ: 65% говорят, что он плохо справляется со своими обязанностями, и только 32% респондентов оценивают его работу положительно.

Кроме того, 74% респондентов считают, что Шольц не должен быть кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии в следующем году. Среди избирателей социал-демократов такой вариант выбрали 49%.

Как отмечает ZDF, личные качества канцлера Германии также влияют на оценку работы федерального правительства: 71% респондентов оценивают ее как плохую, и лишь 25% считают, что правительство выполняет свою работу хорошо или достаточно хорошо.

Другой опрос показал, что уровень удовлетворенности правительственной коалицией в Германии опустился до 16% – самого низкого показателя с начала ее работы в конце 2021 года.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.

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