Могущественная Америка беспомощна перед дикими хуситами

Периодически вооруженные силы Великобритании и США рапортуют о нанесении авиаударов по объектам в йеменской провинции Ходейда, которая находится под контролем повстанческого движения хуситов «Ансар Аллах». В основном удары ВВС США и Великобритании нацелены на их военные объекты, склады оружия и транспортные средства. Но несмотря на то, что авиаудары союзников продолжаются без малого год, интенсивность и точность атак хуситов на морские суда в Персидском заливе лишь усиливается. Ну а недавний удар хуситов по танкеру Sounion, чуть было не приведший к глобальной экологической катастрофе, вызвал крайнюю обеспокоенность даже в Вашингтоне. В частности, Госдепартамент США прямо указал в своем коммюнике, что продолжающиеся атаки хуситов грозят разливом в Красном море миллионов баррелей сырой нефти - в четыре раза больше, чем при катастрофе танкера Exxon Valdez.

По версии США, хуситы дали понять, что намерены уничтожить региональную экосистему и рыбную промышленность точно так же, как им удалось нарушить доставку в регион гуманитарной помощи. США призвали хуситов немедленно прекратить эти действия и обратились к другим странам с призывом принять меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Другими словами, Вашингтон расписался в своей беспомощности и нежелании расхлебывать «грязные» результаты своих малоэффективных военных действий в регионе. Отметим, что хуситы согласились на временное прекращение огня, чтобы отбуксировать танкер Sounion, получивший повреждения в Красном море. Но тут же движение «Ансар Аллах» объявило, что пока идет война в Газе, прекращать атаки на нефтяные танкеры, направляющиеся к берегам «израильского режима» в Красном море, они не намерены. И как бы подтверждая серьезность этих угроз, хуситы в течение одного дня атаковали в Красном море танкеры Amjad под флагом Саудовской Аравии и Blue Lagoon I под флагом Панамы. Причем первый из них перевозил нефть из России, к которой у боевиков претензий вроде бы нет. Атаки хуситов, подрывающую мировую логистическую систему, продолжаются по сей день, нанося колоссальный ущерб мировой торговле. Невероятно, но факт - самыми что ни на есть примитивными методами йеменским повстанцам удалось заблокировать один из важнейших перевалочных пунктов мировой логистики. В то время как все операции западных «стражей свободы судоходства» по наведению порядка терпят крах. Мало того, хуситы даже наносят удары по кораблям ВМФ США, причем по таким крупным целям, как авианосец Eisenhower. И хотя особого успеха эти атаки не имели, они, тем не менее, вынудили Пятый флот США отойти от берегов Йемена.

Отметим, что для американского военно-морского флота конфликт с хуситами, в ходе которого он чуть ли не ежедневно вынужден отбиваться от многочисленных дронов, является самым острым после Второй мировой войны. Напомним, что уже 19 декабря прошлого года, после первых атак хуситов по торговым судам, Вашингтон объявил о создании военно-морской коалиции «Страж процветания», с чем явно поторопился. Поскольку такие крупные европейские игроки, как Франция и Германия, явно не горели желанием участвовать в войне на стороне Израиля. В результате была создана другая коалиция под названием Aspides, ставшая, по сути, чисто оборонительным союзом. Участники Aspides ограничиваются сопровождением и защитой судов от атак. Ибо атаковать позиции хуситов в Йемене ВМС Италии, Испании и Египта отказываются наотрез. А Саудовская Аравия, также входящая в эту коалицию, даже настаивает, чтобы американцы не занимались эскалацией войны на Ближнем Востоке. В итоге операция по наведению порядка с треском провалилась, а движение контейнеровозов через Суэцкий канал, как следствие этого провала, сократилось на 90 (!!) процентов. Только в июне нынешнего года были атакованы 52 судна, пять из которых получили повреждения, а еще два затонули. В июле атаки несколько ослабли – только 23 инцидента и повреждения, нанесенные трем судам. В то же время последние события показывают, что угроза со стороны хуситов сохраняется по сей день.