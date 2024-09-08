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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

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Планы российского командования сосредоточиться на взятии Покровска Донецкой области Украины и полного захвата области застопорились, пишут близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Почему притормозило наше наступление на Покровск? К сожалению, план ряда генералов сосредоточиться на взятии Покровска, «полном освобождении ДНР» и перекрыть за счет этой победы неудачи в Курской области пока не удается осуществить.

Серьезное замедление наступления на этом участке фронта уже никто не скрывает. Активные действия продолжаются, но их темп существенно снизился. «Причин много. Главная – это, наверное, наши серьезные потери. Как в технике, так и в личном составе», - объяснил источник в Минобороны.

По словам другого, потери на этом направлении за последние две недели были «особенно тяжелыми» - больше 4 тысяч военных погибли либо тяжело ранены. «Армия устала. Нужно пополнение», - отметил собеседник, близкий к Андрею Белоусову.

Он уверен: наступление на Покровск будет усилено. «Но нам нужно или жертвовать какими-то направлениями фронта, ослабляя их, или дожидаться мобилизации (если ее еще объявят). Либо какого-то другого пополнения личного состава», - уверен военный.

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