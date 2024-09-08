Глава КСИР обещает «конец истории сионизма»
Иран собирается нанести «сокрушительный удар» по Израилю, цель – «уничтожение сионизма», заявил глава Корпуса стражей исламской революции Ирана Сардар Салами.
«На этот раз мы отомстим сионистскому режиму по-другому… Наш ответ будет таким, что этот режим заплатит такую цену, что больше не сможет даже думать о нарушении наших «красных линий». Некоторые спрашивают: когда и как это произойдет? Я им говорю: подождите, скоро все загадки будут разгаданы. Израиль не сможет нанести удар и убежать, мы нанесем им сокрушительный удар. Наша цель - уничтожение сионистов, и мы уверены, что с божьей помощью мы положим конец истории сионизма», - сказал Салами.