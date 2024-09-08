Иранцы дали обещание армянам
Посол Ирана в Ереване Мехди Собхани на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном «подчеркнул позицию Исламской Республики Иран относительно незыблемости международных границ, противостоянии любым геополитическим изменениям и поддержке территориальной целостности своих соседей», пишут армянские СМИ.
Григорян, как сообщается, выразил благодарность в связи с позицией Ирана. Он подчеркнул, что «Армения придает особое значение отношениям с Исламской Республикой Иран, и никакая сила не сможет разорвать территориальную связь между Ираном и Арменией».