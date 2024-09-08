Президент Сербии о работе азербайджанской компании: «Это фантастика!»

ООО «Azvirt»— это компания, умеющая подкреплять свою профессиональную репутацию реализацией качественных проектов, каждый из которых остается в памяти, как история очередного успеха. В результате, европейские специалисты, которые по достоинству оценивают качество дорог, проложенных на Балканах азербайджанскими инженерами, с благодарностью перенимают их опыт. Президент Сербии Александр Вучич, отправившийся 4 сентября в поездку по стране, чтобы ознакомиться с проектами дорожного строительства, большую часть времени посвятил ознакомлению со скоростной трассой Шабац-Лозница, проложенной азербайджанской компанией «Azvirt». Свои впечатления от увиденного глава Сербии выразил одной фразой: «Действительно, выполнена фантастическая работа!»

И в самом деле, для Александра Вучича скоростная трасса Шабац-Лозница протяженностью 54,5 километра — крайне важный проект, благодаря которому значительно сократится время в пути между населенными пунктами Западной Сербией и Республики Сербской со столицей государства. «Azvirt» справляется со своей работой просто великолепно, - заявил президент Вучевич, общаясь с журналистами. - Огромное им спасибо за такую фантастическую работу! Их рабочие усердно трудятся на каждом участке проекта. Мы полностью финансируем эту работу. Мой 12-летний опыт убеждает, что «Azvirt» — одна из двух лучших компаний, работающих над нашими проектами. Передайте наилучшие пожелания всем нашим друзьям в Азербайджане, а также личные приветствия моему брату и другу Ильхаму Алиеву». Президент Сербии сообщил журналистам, что трасса Шабац-Лозница будет открыта 15 декабря этого года. Сербские СМИ, освещающие поездку главы государства, описывают разговоры Александра Вучича с водителем асфальтоукладчика по имени Али и молодым инженером Джавадом, акцентируя внимание на том, что азербайджанские специалисты разговаривали с президентом Вучичем на сербском языке. Отметим, что в 2022 году, в рамках первой части проекта Рума-Шабац-Лозница, был открыт мост через реку Сава длиной 1,3 километра, который президент Сербии назвал настоящим шедевром, а в 2023 году — участок Рума-Шабац длиной 24,6 километра.

И, наконец, 4 сентября состоялась церемония открытия уникального дорожного сооружения — моста Почитель, построенного компанией «Azvirt» в Боснии и Герцеговине в сотрудничестве с консорциумными партнерами из Китайской Народной Республики. На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Боснии и Герцеговины Нермин Никшич, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и другие официальные лица. Длина этого моста, опирающегося на шесть виадуков, составляет 983,75 метра, а высота — почти 100 метров. В строительстве моста Почитель были использованы самые современные материалы и технологии, обеспечившие ему максимальную устойчивость и долговечность. При строительстве этого грандиозного сооружения были использованы 38 тысяч кубометров бетона, 9 тысяч тонн арматуры, 1.500 тонн предварительно напряженных проводов, а также уложены 21.500 квадратных метров асфальта. По словам Мурата Тюркоглу, регионального директора «Azvirt», Босния и Герцеговина получила один из самых высоких и красивых мостов на Балканском полуострове. «Для нашей компании это не только инфраструктурный проект, но символ прогресса и связности Боснии и Герцеговины и всего региона, - подчеркнул Тюркоглу. - Но наше присутствие на Балканах не ограничивается успешным строительством мостов и дорог. Мы также хотим делиться с местным сообществом нашими успехами, а потому продолжим деятельность компании, направленную на инвестиции в образование, здравоохранение и культуру молодежи».