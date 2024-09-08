Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…

На месте легендарной бакинской Кубинки сегодня раскинулась огромная стройплощадка, обнесенная со всех сторон забором. Рядом с высотными новостройками, где идут отделочные работы, вырыты котлованы, на месте которых вскоре вырастут такие же высотки. Ветхая, убогая Кубинка уступает место современному жилому району. Казалось бы, радоваться надо таким переменам, да вот только Гасану Гулиеву, с которым мы встретились возле одного из таких котлованов, явно не до веселья. Немолодой уже мужчина растерянно бродил вокруг балок, остатков лестниц и балконов, словно прощаясь с чем-то очень близким, но оставшимся в прошлом... «Вот за этим углом стоял дом, доставшийся мне по наследству от деда, имя которого я ношу, - начал свой рассказ Гасан-киши. - Здесь жила наша большая семья. А потом пришли строители… Впрочем, какие они строители – гангстеры, да и только! И разрушили дом, даже не поставив меня в известность…»

Лишиться дома – это беда, которую даже врагу не пожелаешь. Но когда твой дом отбирают цинично и нагло, разрушая его на твоих глазах, охватывают чувства, которые словами не передать. Именно они и переполняли Гасана Гулиева, когда он рассказывал нам, как строители, разрушившие его дом, вместо извинений, угрожают «замучить судебными исками…» Дом 138 по улице Алимардана Топчибашева, что в Насиминском районе, дед Гасана Гулиева купил еще в конце XIX века. От него по наследству он достался отцу Гасана, Агагусейну. А тот уже передал его сыну – Гасану-младшему. Вот так, с соблюдением требований законов разных времен и эпох, небольшой дом с двориком площадью 1,7 сотки передавался от деда отцу, от отца – к сыну. Словом, ни капитализм, ни социализм, ни перестройка, ни лихие 90-е годы ХХ века не смогли прервать эту эстафету поколений, скрепленную вдобавок соответствующими документами с соответствующими печатями. И знаете, кому это удалось на пике расцвета и независимости Азербайджанской Республики? Скандально известной строительной компании «Olympus Zabitlər Parkı», причем самым безобразным образом. И сегодня Гасан Гулиев не знает, где и как найти управу на зарвавшихся строительных баронов азербайджанской закваски. Дело в том, что все государственные структуры, которые выдают разрешения на снос старых домов и строительство на их месте новых, строго предупреждают строителей о необходимости предварительно договариваться с жильцами. Такова в принципе и мировая практика – без согласия жильца или соответствующего решения суда никто не имеет права сносить дом. Вряд ли в «Olympus Zabitlər Parkı» ничего не слышали об этой практике. Скорее всего, просто ни в грош ее не ставят.

Справедливости ради отметим, что представители компании «Olympus Zabitlər Parkı», назвавшиеся Джалалом и Илькином, как-то раз попытались договориться с Гасаном Гулиевым, предложив ему в порядке компенсации 1.500 манатов за квадратный метр жилого помещения. На что Гасан, будучи дипломированным экономистом, большую часть жизни занимавшимся торговлей и бизнесом, попытался разъяснить представителям компании, что сумма компенсации для данного района города слишком низка. Не говоря уже о том, что компенсация должна начисляться, исходя из площади земельного участка, на котором построен дом. И предъявил Джалалу и Элькину техпаспорт, а также соответствующую выписку на участок площадью более двух соток, в которой, в случае сноса дома, предусмотрена 20-процентная надбавка. А каждая сотка, по словам Гасана, стоит в районе бывшей Кубинки более миллиона мантатов. Таким образом, за дом с участком земли стоимостью несколько миллионов манатов, компания «Olympus Zabitlər Parkı» предложила владельцу… несколько десятков тысяч! Тем не менее, компания в ультимативной форме потребовала от владельца частного дома и участка земли согласиться с предлагаемой суммой, пригрозив в противном случае замучить его в судах. К чему, похоже, все и идет. А позиция госструктур, занимающихся, преимущественно, отписками, развязывает руки зарвавшимся стройбаронам. В Исполнительной власти Баку редакции haqqin.az сообщили, что компания «Olympus Zabitlər Parkı» получила разрешение на снос домов с обязательным условием - все работы могут начаться только после согласия собственников и соответствующих госструктур. Другими словами, без разрешения Гасана Гулиева и других владельцев недвижимости, проводить в этом районе строительные работы незаконно. Отметим, что владельцев домов, недовольных действиями строителей, здесь довольно много. Некоторые из них отказались покинуть свои дома, хотя жить на территории действующей стройки опасно для жизни. Не случайно один из них, пожилой Пири-киши, старается без особой нужды не высовывать голову за дверь своего покосившегося домика. Другого выхода у него нет – на компенсацию, которую ему предложила компания, жилье не купишь. И уж совсем обескуражил ответ Исполнительной власти Насиминского района, полученный редакцией после нескольких настоятельных звонков. Сотрудник аппарата, представившийся Эльвином, сообщил, что к нему не поступало жалоб, связанных со сносом домов без разрешения собственников. Тогда, как сама компания «Olympus Zabitlər Parkı» имеет все необходимые разрешения на строительные работы в данном районе, включая «добро» Госкомитета по градостроительстве и архитектуре. Однако в самом Госкомитете информацию Исполнительной власти Насиминского района опровергли, заявив, что еще в 2022 выдали разрешение на строительство в районе бывшей Кубинки только одного одноблочного жилого дома, после чего никаких обращений в Госкомитет, как это предусмотрено правилами по ведению строительства, не было.