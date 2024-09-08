Нефть снова дорожает
Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.
Накануне, как сообщалось, Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по бакинскому времени составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене на $0,9, до $68,57 за баррель.