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Нефть снова дорожает

10:15 88

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Накануне, как сообщалось, Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по бакинскому времени составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене на $0,9, до $68,57 за баррель.

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