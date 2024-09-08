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Мощные удары Израиля по Сирии: много жертв, целью могла стать военная база Ирана

обновлено 10:52
10:52 1734

На месте предполагаемого ракетного удара Израиля в Сирии находится база иранских войск, которой также пользуются проиранские группировки, сообщает The Times of Israel.

По данным сирийского госагентства Sana, атаке ВВС Израиля подвергся район близ города Масьяфа на западе провинции Хама. В Минобороны страны сообщили также, что под удар попали несколько военных объектов в центральном регионе. Погибли пять человек, 19 пострадали.

Возле Масьяфа находится научно-исследовательский центр, который, по данным Израиля, используется иранскими силами для производства высокоточных ракет класса «земля — земля», передает Times of Israel. Издание пишет, что этот район не раз подвергался атакам, которые приписывают Израилю.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в центре работает группа иранских военных экспертов, занимающихся производством химического оружия. По данным агентства, по нему нанесли несколько ударов. ЦАХАЛ не комментировал эти данные.

* * * 10:35

После израильских авиаударов по Сирии погибли 14 человек, 43 ранены. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии SANA.

По информации агентства, удары были направлены на уничтожение военных объектов в городе Масьяфе, расположенном в провинции Хама.

Ранее сирийские силы ПВО сообщили об отражении атаки Израиля на несколько населенных пунктов в центре страны.

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