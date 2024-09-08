Сырский о крушении F-16

Сейчас, по его словам, комиссия Минобороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты крушения самолета.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16 в Украине. В интервью CNN он рассказал, что погибший летчик «сбил две ракеты и атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение».

«Думаю, результаты расследования будут всем известны в ближайшее время», - отметил Сырский, добавив, что «мы не собираемся это скрывать».

На вопрос, мог ли истребитель быть сбит «дружественным огнем», Сырский ответил, что не может пока ничего комментировать до появления результатов.

«Эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши оборонные возможности, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника», - заявил он.