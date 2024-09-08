Армения упраздняет остатки очагов сепаратизма

Межпарламентская комиссия «Армения - Нагорный Карабах» должна быть распущена, так как «вторая сторона больше не правомочна». Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ответ на предложение депутатов созвать эту комиссию после трехлетнего перерыва.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, не существует «должностных лиц Нагорного Карабаха» как таковых, в том числе термина «президент Нагорного Карабаха».

Симонян как юрист считает, что нужно серьезно обсудить вопрос роспуска упомянутого формата.