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Нуланд раскрывает новые детали переговоров Украины и России

11:20 2566

Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультаций с американцами, следует из слов бывшего замгоссекретаря Виктории Нуланд.

По словам Нуланд, США и остальной Запад не участвовали в тех переговорах и не были в курсе, что там происходит. Но на определенном этапе Киев обратился за консультацией к западным союзникам.

Судя по ее словам, Украине сделка, по мнению США, была не выгодна, потому что ослабляла Киев в военном отношении.

«Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки. ...Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет», - рассказала Нуланд.

В ходе этих консультаций США, британцам и всем остальным стало ясно, что соглашение запрещало Украине иметь некоторые системы вооружений, что и было, по мнению Нуланд, главным условием Путина.

«Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок», - заявила Нуланд.

«Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», - следует из слов Нуланд.

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