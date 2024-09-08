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МВД предупреждает водителей

11:30 2038

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел будут работать в усиленном режиме, говорится в обращении ведомства.

«Сотрудники центра будут следить за ситуацией на дорогах вблизи учебных заведений, а также на близлежащих перекрестках, на улицах и проспектах столицы с помощью камер видеонаблюдения. В случае возникновения заторов будет проводиться обмен информацией с дорожной полицией для их устранения. Кроме того, для предотвращения заторов будет увеличен режим «зеленой волны» на светофорах», - подчеркивается в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что камеры будут фиксировать нарушения правил остановки и стоянки возле школ и университетов, как и в других местах. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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