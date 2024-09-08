Рывок российских войск: город Угледар берут в кольцо

Потеря Водяного осложнит ситуацию для ВСУ в Угледаре. Это продвижение русских способствует решению одной из ключевых задач российских сил в этом районе – взять под контроль трассу из Угледара в Богоявленку, по которой идет основное снабжение города. Если трассу перережут или подойдут вплотную, это будет означать оперативное окружение Угледара.

В отчете аналитиков американского Института изучения войны говорится, что российские войска смогли незначительно продвинуться возле Часов Яра и Торецка. Сообщается, что, согласно геолокационным кадрам, российские войска добились незначительного прогресса к северу от Часов Яра. Россияне также продолжают наступление в районе Часов Яра.

Кроме того, по данным ISW, россияне продвинулись на восток от Торецка. «Российские войска продолжали наступательные операции в районе Торецка, к югу от Торецка», - пишут аналитики.

Российские военкоры утверждали, что украинские войска продолжили контратаки в Нью-Йорке и продвинулись к центру города. В то же время хотя ISW наблюдал геолокационные кадры недавней контратаки украинских войск на северо-западе Нью-Йорка и сохранения позиций в поселении, но пока не видел визуального подтверждения того, что украинские войска отвоевали дополнительные территории.

Российские войска также продвигаются в направлении Покровска, однако, как отмечают аналитики, не добились никаких подтвержденных успехов. Российские войска пытаются окружить украинские войска в Селидово, однако у ISW нет подтверждения того, что российские войска действуют в городе или продвигаются к северу или югу от города, что может угрожать украинским войскам потенциальным окружением.

В то же время британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных пишет, что ВСУ на прошлой неделе удалось частично стабилизировать фронт под Покровском. При этом россияне развивают наступление на Курахово и угрожают там окружением. Солдаты сообщают, что россияне перегруппировываются вдоль более широкого фронта к северу и югу от Курахово, что является явной попыткой окружить там ВСУ.

Украинцы рассказывают о высоких потерях обеих сторон. Россияне могут положить до 18 своих солдат, чтобы выбить двух «измученных, голодных украинцев». У ВСУ же под Украинском было быстро уничтожено подкрепление из неопытных пехотинцев.