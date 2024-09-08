Посол Пакистана пришел в Минздрав Азербайджана

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Гасима Мохиуддина с назначением на пост посла Пакистана в Азербайджане. Теймур Мусаев подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие исторические корни. По словам министра, сотрудничество между двумя братскими странами во всех сферах является образцовым. Теймур Мусаев отметил особый вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между нашими странами.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Гасимом Мохиуддином.

Коснувшись вопроса о сотрудничестве в области здравоохранения, Теймур Мусаев отметил, что взаимодействие и в этой сфере осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, Организацией экономического сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества и Движения неприсоединения: «Также динамично развивается двустороннее сотрудничество в сфере медицинского образования. Помимо этого, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Международным университетом Рифа. Ярким примером эффективного сотрудничества является проведение в октябре прошлого года в Баку международной конференции по медицинскому образованию, совместно организованной двумя университетами и собравшей на единой платформе специалистов из разных стран мира».

В свою очередь, Гасим Мохиуддин подчеркнул, что Азербайджан - это страна, занимающая особое место в сердцах пакистанцев. Посол сообщил, что в настоящее время десятки пакистанцев получают высшее образование в Азербайджанском медицинском университете.

На встрече были обсуждены новые перспективы развития и расширения сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки. Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.