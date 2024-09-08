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Ильхам Алиев поздравляет Рахмона и Ким Чен Ына

12:18 789

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан.

Под Вашим дальновидным руководством Таджикистан, уверенно шагая по пути всестороннего развития и социально-экономического подъема, завоевал высокий авторитет на международной арене. Мы придаем большое значение связям между Азербайджаном и Таджикистаном, построенным на такой прочной основе, как общие историко-культурные корни, братство, взаимные доверие и поддержка.

Многовековые прочные дружественные отношения, сформировавшиеся между нашими братскими народами, активный политический диалог и взаимопонимание между нами являются сегодня одними из основных факторов, обусловливающих азербайджано-таджикское сотрудничество высокого уровня.

Ваш государственный визит в Азербайджан в мае этого года открыл новую страницу в истории азербайджано-таджикских связей, вывел наши отношения на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что достигнутые в ходе наших многочисленных взаимных визитов договоренности по будущим направлениям взаимодействия внесут вклад в обогащение нашего межгосударственного сотрудничества новым содержанием, дальнейшее укрепление солидарности между нашими братскими народами, устойчивое развитие и благополучие наших стран и региона в целом», - говорится в письме.

Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю Дня провозглашения КНДР.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики. Верю, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в интересах наших народов, наше сотрудничество в двустороннем порядке и на многосторонних платформах будет расширяться и впредь.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравительном письме.

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