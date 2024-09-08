Новый глава МИД Украины отозвал своего дипломата в Грузии. Кобахидзе назвал причину

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига заявил об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Причиной отставки Сибига назвал «полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

Сибига в этом контексте призвал украинских послов и консулов занимать «проактивную позицию» и не ждать указаний из центра.

Как заявил по этому поводу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Харишин на самом деле «был уволен из-за покупки стиральных машин». «Конкретный представитель, если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, закупил бытовые вещи и это посчитали неадекватным на фоне войны. Это и стало причиной его увольнения», - заявил грузинский премьер.