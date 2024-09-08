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Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет

12:27 2584

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «юридически нет Нагорно-Карабахского образования, есть наши соотечественники, перемещенные из Нагорного Карабаха».

Симонян рассказал журналистам, что у него было несколько телефонных разговоров с экс-главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, который заявил, что «вынужден уйти в отставку под давлением».

По словам Симоняна, в «документе о роспуске Карабаха» есть упоминание об Армении, не имеющее ничего общего с реальностью.

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