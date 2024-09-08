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Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан

Отдел информации
12:40 2710

Азербайджанская армия получила первую партию самоходных гаубиц L-45 DITA калибра 155 миллиметров, заказанных у Словакии. Об этом сообщают турецкие источники со ссылкой на кадры, размещенные в соцсети X.

Отмечается, что в Азербайджан поступила самая последняя модернизированная версия гаубиц, установленных на платформе TATRA T815 8x8. Орудия оснащены полностью автоматической системой управления огнем: их экипаж состоит только из водителя и командира. Огневая мощь и маневренность данной модели выше, чем у предыдущих версий.

Напомним, несколько месяцев назад одно из словацких изданий сообщало, что Азербайджан приобрел у этой страны 70 единиц DITA L-45. Компания-производитель гаубиц Excalibur Army, ныне известная как Stranodv Holding, ранее должна была изготовить 152-миллиметровый вариант «Зузана 2» для Украины по заказу Германии, Дании и Норвегии. Однако производство «Зузаны 2» было задержано, а выпуск DITA по заказу Азербайджана — ускорен.

Гаубицы DITA L-45 разработаны на базе самоходных гаубиц DANA, которые производились в Чехословакии еще в советский период. После распада Чехословакии Словакия начала работу над модернизированной версией DANA, в результате чего появились гаубицы L-45 DITA калибра НАТО.

«Дита» оснащена 155-миллиметровым орудием с боеприпасами 155/L45. Максимальная дальность стрельбы составляет 39 километров при использовании базового типа снаряда. Однако данное оружие также способно поражать цели на расстоянии до 50 километров при использовании высокоточных боеприпасов.

Артиллерийская система способна вести огонь и прямой наводкой. Башня может поворачиваться на 60 градусов в горизонтальной плоскости. Максимальная скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Постоянная скорострельность — 5 выстрелов в минуту. Всего для основного орудия производится 40 выстрелов с сопутствующими зарядами.

DITA L-45 имеет бронированную кабину, хотя защита весьма ограничена. Броня защищает экипаж и важные компоненты только от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Броня «Диты» уязвима даже для бронебойных боеприпасов калибра 5,56 или 7,62 миллиметра. Установлена система фильтрации NBC.

Самоходка оснащена автоматической системой заряжания боеприпасов, навигацией, автоматическими системами наведения орудия, баллистическими компьютерами, диагностическими системами и прочим оборудованием.

«Дита», как уже отмечалось, управляется экипажем всего из двух человек: водителя-механика и командира. Хотя в башне предусмотрено место для третьего члена экипажа, оно используется только в экстренных случаях для ручного управления башней.

Отметим, что ранее Азербайджан также подписал контракт на покупку 48 единиц самоходных гаубиц «Нора» калибра 155 миллиметров у Сербии. Таким образом, артиллерийская мощь азербайджанской армии значительно увеличилась за счет орудий калибра НАТО.

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