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«Дело врачей» в Агсу

Инара Рафикгызы
12:40 1298

Завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении главы отдела гемодиализа Центральной больницы Агсуинского района Арифа Талыбова, врача-нефролога отделения Этибара Солтиева и других лиц, возбужденному Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В ходе расследования было установлено, что в течение 2022-2023 годов Этибар Солтиев совместно с Арифом Талыбовым и другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием отдельных граждан, которые обращались за помощью в назначении степени инвалидности и восстановлении приостановленных пенсий, присвоили более 126 тысяч манатов.

В результате следственных действий возмещена сумма в 120 тысяч манатов из нанесенного ущерба.

На основе собранных доказательств Этибару Солтиеву и Арифу Талыбову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением значительного ущерба). В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста под надзором полиции.

Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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