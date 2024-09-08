Армения может выйти из ОДКБ, такой возможности нельзя исключать, заявил на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян.

Касаясь звучащих в России мнений о том, что политика выхода из сотрудничества с ОДКБ противоречит интересам армянского народа, спикер заявил, что говорить с Арменией на языке угроз нелогично.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна заморозила участие в организации.