В аэропорт Стокгольма прилетели неизвестные дроны

Стокгольмский аэропорт Арланда был закрыт для вылетов и прилетов на некоторое время в ночь на 9 сентября после того, как над ним были замечены четыре БПЛА разных размеров. Увидевшие их сотрудники командно-диспетчерского пункта сразу объявили тревогу, передает газета Dagens Nyheter.

Столичная воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов, но вновь открылась в 03:30 (05:30 по бакинскому времени). Пока не известно, были ли БПЛА обезврежены или они самостоятельно покинули зону аэропорта.