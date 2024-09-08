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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Шольц предложит Украине отдать территории России

13:00 1584

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план решения российско-украинского конфликта, согласно которому Украина примет территориальные уступки, пишет итальянское издание La Repubblica.

Издание также отмечает, что канцлер ФРГ Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира» и избежать возможной отставки.

Вчера Шольц заявил, что «момент для начала широкого обсуждения того, как можно ускорить завершение войны, уже настал». «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется возможным сейчас», - сказал глава немецкого правительства.

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