Шольц предложит Украине отдать территории России
Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план решения российско-украинского конфликта, согласно которому Украина примет территориальные уступки, пишет итальянское издание La Repubblica.
Издание также отмечает, что канцлер ФРГ Шольц хочет войти в историю как «канцлер мира» и избежать возможной отставки.
Вчера Шольц заявил, что «момент для начала широкого обсуждения того, как можно ускорить завершение войны, уже настал». «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется возможным сейчас», - сказал глава немецкого правительства.