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Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?

оценка турецкого аналитика
13:10 1192

Турция может передать Азербайджану посредничество в проведении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, в Москве могут принять соответствующий вариант. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров и обеспечила проведение переговоров в Баку при дипломатической поддержке», — считает эксперт.

По его мнению, одобренная Москвой страна-посредник после окончания конфликта укрепит свои позиции на международной арене. «Поэтому Москва не захочет делать этот «подарок» стране-члену НАТО. Вероятно, для завоевания такого престижа российская администрация будет отдавать предпочтение стране, которая является членом Движения неприсоединения», — сказал он.

Отметим, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио в Италии, заявил о том, что Баку, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Москвой и Киевом.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия не откажется, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

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