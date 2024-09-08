Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group

В этом году компания Vodafone подписала соглашение о партнерстве с Azerconnect Group. В соответствии с этим соглашением аффилированная с группой компания Bakcell будет использовать передовой опыт Vodafone, включая решения на основе искусственного интеллекта и инновационные продукты, для повышения качества своих услуг и расширения возможностей для клиентов.

Компания Vodafone предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи более чем 330 миллионам клиентов в 15 странах и сотрудничает с мобильными сетями в 45 других странах. Компания также владеет одной из крупнейших в мире платформ Интернета вещей (IoT). В Африке финансовые технологии компании Vodafone обслуживают около 79 миллионов клиентов в семи странах, проводя больше транзакций, чем любой другой поставщик услуг.

Главный исполнительный директор компании Bakcell Клаус Мюллер заявил: «Наше партнерство с компанией Vodafone Group еще больше укрепит позиции компании Bakcell на телекоммуникационном рынке и позволит нам предложить нашим абонентам самые последние инновационные решения. Это партнерство ускорит цифровую трансформацию в стране и внесет значительный вклад в применение технологий будущего».

Генеральный директор по партнерским рынкам Vodafone Петр Дворжак добавил: «Мы сотрудничаем с растущим числом операторов связи по всему миру на неакционерной основе для обмена передовым опытом в области проектирования телекоммуникационных сетей, операционной эффективности и поддержки клиентов. Мы рады возможности помочь компании Bakcell в развитии ее бизнеса в ближайшие годы на благо ее абонентов и бизнес-клиентов в Азербайджане».

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. В настоящее время Bakcell обслуживает более трех миллионов клиентов, предоставляя им высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги. Компания стремится внести вклад в устойчивое развитие Азербайджана через инновации и решения на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны.

Bakcell ходит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.