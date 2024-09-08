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В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией

13:37 305

Власти Армении должны задуматься о необходимости пребывания российских пограничников на границе республики с Турцией и Ираном, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Сейчас на границе с Турцией и Ираном стоят российские пограничники. Я думаю, что здесь нам тоже есть о чем подумать», - заявил он.

Система охраны госграницы Армении с Турцией (345 км) и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года.

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