Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Мы считаем, что существует реальная возможность подписать мирное соглашение в короткие сроки и открыть страницу долгосрочной стабильности на Южном Кавказе», - сказал Мирзоян.
По словам главы армянского МИД, Ереван передал Баку полностью согласованный проект мирного соглашения и ожидает реакции.
«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее время в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», - отметил Мирзоян.