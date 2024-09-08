USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном

13:58 3317

Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы считаем, что существует реальная возможность подписать мирное соглашение в короткие сроки и открыть страницу долгосрочной стабильности на Южном Кавказе», - сказал Мирзоян.

По словам главы армянского МИД, Ереван передал Баку полностью согласованный проект мирного соглашения и ожидает реакции.

«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее время в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», - отметил Мирзоян.

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4411
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6144
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 527
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5845
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3318
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2631
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5263
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1192
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12689
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3024
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2888

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4411
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6144
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 527
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5845
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3318
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2631
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5263
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1192
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12689
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3024
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться