Кремль опровергает...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Иран поставил в Россию партии ракет малого радиуса действия.
«Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран - это наш важный партнер. Мы развиваем торгово-экономические отношения. Мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран», - сказал Песков на брифинге.