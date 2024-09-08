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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Кремль опровергает...

13:59 2599

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Иран поставил в Россию партии ракет малого радиуса действия.

«Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран - это наш важный партнер. Мы развиваем торгово-экономические отношения. Мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран», - сказал Песков на брифинге.

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