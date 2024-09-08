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Трамп вырывается вперед

14:18 2126

Республиканец Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College, опережая кандидата от Демпартии Камалу Харрис на один процент.

На данный момент за Трампа голос готовы отдать 48% опрошенных, за Харрис — 47%, оставшиеся ответили, что не знают, за кого отдадут свой голос.

Как отмечает главный политический аналитик NYT Нейт Кон, такой результат стал «немного неожиданным» для него. Ослабление позиций Харрис за последние недели он объяснил тем, что с момента выбывания из гонки президента Джо Байдена у нее был «медовый месяц» — пик популярности среди избирателей, а теперь поддержка Харрис постепенно снижается вместе со снижением эффекта от ее выдвижения.

Трампа, по словам Кона, избиратели считают «кандидатом на перемены в стране, которая хочет перемен».

Опрос был проведен среди 1 695 зарегистрированных избирателей с 3 по 6 сентября 2024 года среди всех возрастных групп. Отвечая на вопрос, за кого люди голосовали на выборах 2020 года, большинство (40%) ответили, что за Байдена, еще 20% сказали, что не голосовали.

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