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Обращение Минздрава Азербайджана

14:35 1933

В наступающем осенне-зимнем сезоне на территории Азербайджана ожидаемо распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В связи с этим с целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения Министерством здравоохранения завезены в страну полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа производства компании Abbott. Об этом говорится в обращении Минздрава Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу Минздрава, вакцинация начнется с 10 сентября 2024 года.

«В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по респираторным заболеваниям (медицинским работникам, беременным женщинам и лицам старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями органов дыхания). Кроме того, ожидается визит многих гостей из разных стран мира в связи с проведением в ноябре текущего года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

С целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций Министерство здравоохранения, помимо вышеперечисленных групп населения, также призывает граждан, участвующих в мероприятиях COP29, пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа, могут обращаться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства», - говорится в обращении ведомства.

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