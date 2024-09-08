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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Военные учения Китая и России

14:48 616

Китай объявил о проведении совместных с Россией военных учений North-Joint 2024 в текущем месяце.

В сообщении Министерства обороны КНР говорится, что их целью станет «углубление стратегического сотрудничества» между вооруженными силами двух стран и укрепление способности «совместно бороться с угрозами безопасности».

Согласно этим данным, в маневрах перед побережьем РФ в Японском и Охотском морях будут участвовать военно-морские силы и военная авиация обоих государств. В их рамках будет направлен совместный морской патруль в «значимые морские районы Тихого океана».

Кроме того, КНР примет участие в российских стратегических учениях «Океан-2024», отмечается в заявлении. Их точная дата не называется.

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