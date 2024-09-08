В России разбился самолет
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В Подмосковье разбился самолет Ан-2, по предварительным данным, двое членов экипажа погибли, сообщает РИА Новости.
Авария произошла во время испытательного полета.
Ан-2 («кукурузник») — легкий многоцелевой самолет, рассчитанный на перевозку 12 пассажиров. Дальность полета с полной загрузкой составляет около 800 км. Серийное производство началось в СССР в 1949 году.
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