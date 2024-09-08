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В России разбился самолет

14:54 2263

В Подмосковье разбился самолет Ан-2, по предварительным данным, двое членов экипажа погибли, сообщает РИА Новости.

Авария произошла во время испытательного полета.

Ан-2 («кукурузник») — легкий многоцелевой самолет, рассчитанный на перевозку 12 пассажиров. Дальность полета с полной загрузкой составляет около 800 км. Серийное производство началось в СССР в 1949 году.

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